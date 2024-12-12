أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا
شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الخميس، في مراكز محافظة قنا.
|المنتج
|الأسعار
|حديد عز
|38،800 جنيه
|حديد بشاى
|38،600 جنيه
|حديد العتال
|38،000 جنيه
|حديد المعادى
|36،500 جنيه
|حديد الكومى
|36،500 جنيه
|حديد المراكبى
|36،400 جنيه
|حديد عطيه
|37،000 جنيه
|حديد العشري
|35،800 جنيه
|حديد الجيوشي
|39،000 جنيه
|حديد مصر ستيل
|37،000 جنيه
|حديد بيانكو
|34،500 جنيه
|حديد المصريين
|38،500 جنيه
|حديد سرحان
|35،700 جنيه
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.