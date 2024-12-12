ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الخميس 12 ديسمبر 2024، زيادة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، وذلك وفقًا للتحديثات اليومية لأسعار الذهب.

جاءت أسعار الذهب كالتالي:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

عيار 24: 4206 جنيهات للجرام.

عيار 22: 4039 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 3855 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3304 جنيهات للجرام.

عيار 14: 2570 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 30،840 جنيهًا.



يُذكر أن الذهب يُعتبر من أهم المعادن النفيسة التي تتابعها الأسواق المحلية والدولية نظرًا لتأثيرها المباشر على قرارات الاستثمار والادخار.