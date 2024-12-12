محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق غدا الجمعه

أخبار مصر
قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت إنه في اطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤،٢ كم لتعارض الخط مع اعمال المحور والذي قد تم الإنتهاء من تحويله وهو الامر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.
تشير محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة ٥ ساعات غدًا الجمعة الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.
وتوضح محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفرغطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسه )
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين. 
وتنوه محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٢٥ ) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.
كما تتلقي محافظة الجيزة بلاغات وشكاوي المواطنين علي رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالأنقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

مواد متعلقة

تعرف على طرق تقديم البلاغات والشكاوى داخل محافظة الجيزة

تحذير وتنبيهات عاجلة من محافظة الجيزة بسبب طقس الخميس

محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية لحالات مرضية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم

آخر تطورات أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقرية دهشور بالجيزة

محافظ الجيزة يترأس لقاءً لتقييم الكوادر البشرية المؤهلة لتولى الوظائف التنفيذية

محافظة الجيزة: رفع إشغالات وغلق منشآت تجارية مخالفة تدار دون ترخيص

وكيل تعليم الجيزة يحيل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية بسبب المخالفات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

محافظ أسيوط: ضبط تصرف في 16 ألف و700 لتر سولار وزيت طعام منتهي الصلاحية وأسمدة محظور تداولها

تفاصيل قروض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري لمتوسطي الدخل

النصر السعودي يوافق على رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي

نتنياهو يمثل أمام المحكمة بتهم الفساد ويستعرض محاولاته لتجنب الشهادة