سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الخميس، بعدما سجل ارتفاعًا طفيفًا في جلسة أمس، وجاءت الأسعار المعلنة في أبرز البنوك المصرية كالتالي:

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:

50.59 جنيه للشراء.

للشراء. 50.69 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.59 جنيه للشراء.

للشراء. 50.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

50.59 جنيه للشراء.

للشراء. 50.69 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

50.61 جنيه للشراء.

للشراء. 50.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

50.60 جنيه للشراء.

للشراء. 50.70 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان:

50.55 جنيه للشراء.

للشراء. 50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

50.60 جنيه للشراء.

للشراء. 50.70 جنيه للبيع.

بنك البركة:

50.59 جنيه للشراء.

للشراء. 50.69 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي:

50.62 جنيه للشراء.

للشراء. 50.71 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول:

50.61 جنيه للشراء.

للشراء. 50.71 جنيه للبيع.

استقرار الدولار اليوم يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلية، مع وجود توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مدفوعًا بعوامل عدة، منها:

ترقب المستثمرين لأي تطورات سياسية أو اقتصادية محلية ودولية.

السياسات النقدية المستقرة التي يعتمدها البنك المركزي المصري لضبط السوق.

توقعات الأسبوع المقبل

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاستقرار النسبي لسعر الدولار مع احتمالات تقلبات طفيفة مرتبطة بأي تغيرات غير متوقعة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مثل:

قرارات اقتصادية جديدة.

تغيرات في أسعار الفائدة أو معدلات التضخم.

أحداث جيوسياسية مؤثرة.

نصائح للمستثمرين: