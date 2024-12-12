بأكثر من 40 مليون جنيه.. فيلم "الحريفة 2" يتصدر شباك التذاكر و"الهوى سلطان" يتراجع للمركز الثاني

يواصل فيلم "الحريفة2" الريمونتادا تحقيق أعلى الإيرادات في شباك تذاكر السينما، وهو من بطولة الفنان نور النبوي ونور ايهاب وكزبرة وخالد الذهبي واحمد غزي، وعدد كبير من الفنانين.

وحقق فيلم "الحريفة 2"، إيرادات بلغت 41 مليونا و65 ألفا و411 جنيها، بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي، بعد أول أسبوع عرض بالسينمات، حيث بدأ عرضه في 4 ديسمبر الجاري، ليتصدر بذلك الرقم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

فيلم "الهوى سلطان"

بينما تراجع فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود، عن تصدره المركز الأول، ليحتل المركز الثاني في شباك تذاكر السينمات، حيث حقق ايرادات يومية بلغت 547 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد خمسة أسابيع إلى 72.7 مليون جنيه.



أبطال وصناع فيلم "الحريفة 2"

فيلم “الحريفة 2” الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.



أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.