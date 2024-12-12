أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعلنة:

أسعار الحديد

حديد عز: 40،299 جنيهًا للطن (زيادة قدرها 218 جنيهًا).

الحديد الاستثماري: 38،465 جنيهًا للطن (زيادة قدرها 392 جنيهًا).

حديد السويس: 35،000 جنيهًا للطن.

حديد ستيل: 35،000 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 35،500 جنيهًا للطن.



أسعار الأسمنت:

سعر طن الأسمنت: 2،919 جنيهًا .



أسباب ارتفاع الأسعار

زيادة تكاليف الإنتاج:

ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد والأسمنت.

تغيرات سوقية:

تأثير العرض والطلب على الأسعار في السوق المحلية.

التغيرات في حركة الصادرات والواردات.

عوامل اقتصادية عامة:

تقلبات أسعار العملات وتأثيرها على تكلفة الاستيراد.

التضخم وزيادة الأعباء التشغيلية على المصانع.

توقعات السوق

من المتوقع استمرار التقلبات في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع تأثر السوق بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

قد يشهد السوق زيادات إضافية إذا استمرت الضغوط على تكاليف الإنتاج.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

التخطيط للشراء:

إذا كنت تخطط لبناء أو مشاريع تحتاج إلى كميات كبيرة، قد يكون الشراء المبكر خيارًا مناسبًا قبل ارتفاعات أخرى محتملة.

متابعة السوق يوميًا:

البقاء على اطلاع بأسعار المواد لضمان الحصول على أفضل سعر.

التفاوض مع الموردين: