محافظ أسيوط يوجه بالمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومتابعة سير العمل في تلقي طلبات التصالح، في مخالفات البناء وتقديم سبل الدعم، وكافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز كثفت من أعمال المتابعة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي حيث قام رئيس المركز بمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة مضيفًا أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نسب إنجاز عالية بكل مركز وحي على مستوى المحافظة للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك