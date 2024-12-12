أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الفراخ والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية عقب الارتفاع الذي حدث أمس الأربعاء، وجاءت الأسعار المعلنة اليوم كما يلي:

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء:

سعر البورصة: 74 جنيهًا للكيلو.

74 جنيهًا للكيلو. سعر المستهلك: بين 74 و82 جنيهًا حسب المنطقة.

الفراخ البلدي:

سعر البورصة: 126 جنيهًا للكيلو.

126 جنيهًا للكيلو. سعر المستهلك: بين 126 و132 جنيهًا حسب الأسواق والمناطق.

أسعار البيض

البيض الأحمر:

يتراوح سعر الكرتونة بين 155 و165 جنيهًا حسب المنطقة.

البيض الأبيض:

يتراوح سعر الكرتونة بين 150 و160 جنيهًا.

البيض البلدي:

سعر الكرتونة يتراوح بين 160 و170 جنيهًا.

عوامل مؤثرة على الأسعار

ارتفاع تكاليف الإنتاج:

أسعار العلف والطاقة لا تزال تؤثر بشكل مباشر على تكاليف تربية الدواجن.

حركة العرض والطلب:

زيادة الطلب الموسمي أو انخفاض الإنتاج يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ.

توزيع الأسواق:

التفاوت بين أسعار البورصة وسعر البيع للمستهلك يعكس تكاليف النقل وفروق الأسعار بين المناطق.

توقعات السوق:

قد تشهد الأيام المقبلة استقرارًا نسبيًا إذا استمرت الظروف الحالية.

تقلبات جديدة قد تحدث في حالة أي تغييرات في تكاليف الإنتاج أو ارتفاع الطلب.

نصائح للمستهلكين:

المقارنة بين الأسواق:

البحث عن الأسواق ذات الأسعار الأقل حسب المنطقة.

شراء البيض بكميات مناسبة: