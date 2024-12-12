أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024
شهدت أسعار الفراخ والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية عقب الارتفاع الذي حدث أمس الأربعاء، وجاءت الأسعار المعلنة اليوم كما يلي:
أسعار الفراخ
الفراخ البيضاء:
- سعر البورصة: 74 جنيهًا للكيلو.
- سعر المستهلك: بين 74 و82 جنيهًا حسب المنطقة.
الفراخ البلدي:
- سعر البورصة: 126 جنيهًا للكيلو.
- سعر المستهلك: بين 126 و132 جنيهًا حسب الأسواق والمناطق.
أسعار البيض
البيض الأحمر:
- يتراوح سعر الكرتونة بين 155 و165 جنيهًا حسب المنطقة.
البيض الأبيض:
- يتراوح سعر الكرتونة بين 150 و160 جنيهًا.
البيض البلدي:
- سعر الكرتونة يتراوح بين 160 و170 جنيهًا.
عوامل مؤثرة على الأسعار
ارتفاع تكاليف الإنتاج:
- أسعار العلف والطاقة لا تزال تؤثر بشكل مباشر على تكاليف تربية الدواجن.
حركة العرض والطلب:
- زيادة الطلب الموسمي أو انخفاض الإنتاج يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ.
توزيع الأسواق:
- التفاوت بين أسعار البورصة وسعر البيع للمستهلك يعكس تكاليف النقل وفروق الأسعار بين المناطق.
توقعات السوق:
- قد تشهد الأيام المقبلة استقرارًا نسبيًا إذا استمرت الظروف الحالية.
- تقلبات جديدة قد تحدث في حالة أي تغييرات في تكاليف الإنتاج أو ارتفاع الطلب.
نصائح للمستهلكين:
المقارنة بين الأسواق:
- البحث عن الأسواق ذات الأسعار الأقل حسب المنطقة.
شراء البيض بكميات مناسبة:
- شراء كرتونة البيض بحجم يناسب الاستهلاك لتجنب الهدر، خاصة مع ارتفاع الأسعار.