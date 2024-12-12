أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

الاقتصاد
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

شهدت أسعار الفراخ والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية عقب الارتفاع الذي حدث أمس الأربعاء، وجاءت الأسعار المعلنة اليوم كما يلي:

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء:

  • سعر البورصة: 74 جنيهًا للكيلو.
  • سعر المستهلك: بين 74 و82 جنيهًا حسب المنطقة.

الفراخ البلدي:

  • سعر البورصة: 126 جنيهًا للكيلو.
  • سعر المستهلك: بين 126 و132 جنيهًا حسب الأسواق والمناطق.

أسعار البيض

البيض الأحمر:

  • يتراوح سعر الكرتونة بين 155 و165 جنيهًا حسب المنطقة.

البيض الأبيض:

  • يتراوح سعر الكرتونة بين 150 و160 جنيهًا.

البيض البلدي:

  • سعر الكرتونة يتراوح بين 160 و170 جنيهًا.

عوامل مؤثرة على الأسعار

ارتفاع تكاليف الإنتاج:

  • أسعار العلف والطاقة لا تزال تؤثر بشكل مباشر على تكاليف تربية الدواجن.

حركة العرض والطلب:

  • زيادة الطلب الموسمي أو انخفاض الإنتاج يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ.

توزيع الأسواق:

  • التفاوت بين أسعار البورصة وسعر البيع للمستهلك يعكس تكاليف النقل وفروق الأسعار بين المناطق.

توقعات السوق:

  • قد تشهد الأيام المقبلة استقرارًا نسبيًا إذا استمرت الظروف الحالية.
  • تقلبات جديدة قد تحدث في حالة أي تغييرات في تكاليف الإنتاج أو ارتفاع الطلب.

 

نصائح للمستهلكين:

المقارنة بين الأسواق:

  • البحث عن الأسواق ذات الأسعار الأقل حسب المنطقة.

شراء البيض بكميات مناسبة:

  • شراء كرتونة البيض بحجم يناسب الاستهلاك لتجنب الهدر، خاصة مع ارتفاع الأسعار.
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