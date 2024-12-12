محافظ أسيوط: إزالة 17 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري والإصلاح الزراعي بمركزي أسيوط وصدفا

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جانب من الحملات
جانب من الحملات



قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 17 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري والإصلاح الزراعي بمركزي صدفا وأسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات التي بدأت 7 ديسمبر الجاري وتنتهي 27 ديسمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 16 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة منها 8 حالات تعدي على بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 1861 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بمساحة 236 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 175 متر مربع وحالة تعدي بالرزاعة على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 3 فدان وذلك بمشاركة شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلى محمد رئيس الوحده المحليه لقريه إسكندرية التحرير ومحمد فرغلي مسئول الأزمات بالمركز كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر بإزالة حالة تعدي بالاشغالات منوهًا أن الإزالات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي من جهات الولاية والري وأملاك الدولة والإصلاح الزراعي وتمت الإزالة بإستخدام معدات الوحدة الملحية للمركزين.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجه للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أن الموجة 24 من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري

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