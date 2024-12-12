وزير الموارد المائية والرى ووزير المالية يبحثان التنسيق المشترك بين الوزارتين فى العديد من الملفات

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين فى العديد من الملفات بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.

وخلال الإجتماع توجه الدكتور سويلم بالتحية للسيد وزير المالية على التنسيق الدائم فى كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين بما له من مردرود إيجابى على الصالح العام.

وتم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز الإعتمادات المالية المخصصة لأعمال تطهيرات الترع والمصارف بما يضمن إستكمال أعمال التطهيرات خلال العام المالى الحالى لضمان قدرة المجارى المائية على القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل.

كما تم الإتفاق أيضا على الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة لدى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والسادة الخبراء بوزارة المالية فى تطوير عملية إستثمار الاراضى الواقعة تحت ولاية وزارة الموارد المائية والرى، والتنسيق المشترك فى إجراءات طرح المزادات المعنية باستثمار هذه الأملاك  .

كما تم أيضا مناقشة إجراءات تحسين الوضع المالى للشركة القابضة للرى والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يسهم فى تحسين أداء الشركة، كما تم أيضا مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه