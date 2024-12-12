سرعة التنفيذ وتذليل العقبات..أهم توجيهات وكيل التعليم بالدقهلية خلال مناقشة آليات تنفيذ الخطة الإستثمارية

عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2024 تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

بحضور كل من : المحاسبة إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية وأشرف عقاب مدير إدارة التعاقداتو خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية

و السيد الخشان وعلا توفيق الباحثان بإدارة التعاقدات

وقد تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2025 وكافة الإجراءات التي سيتم اتباعها أثناء تنفيذ الخطة كما تم استعراض المعوقات التي تواجه إدارة التعاقدات والسبل المقترحة لحلها وآليات تنفيذ الخطة.



و قد وجه مدير المديرية إلى سرعة التنفيذ والعمل على تذليل العقبات وعرض ما تم تنفيذه عليه بشكل دوري.