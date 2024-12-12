7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2024، سبعة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بمشروعات عامة وخدمات متنوعة في عدد من المحافظات المصرية.

تفاصيل قرارات رئيس الوزراء

1. قرار رقم 3417 لسنة 2024

الموضوع: تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي. التفاصيل: الأرض مقدمة كتبرع من المواطن عبدالعليم أحمد علي عاشور. المساحة: 1800 متر مربع . الموقع: قرية الجشنجي، مركز دمنهور، محافظة البحيرة. المشروع لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. اسم المدرسة: مدرسة عبدالعليم عاشور للتعليم الأساسي .



2. قرار رقم 3418 لسنة 2024

الموضوع: تخصيص أرض لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

تخصيص أرض لإقامة لوحة توزيع كهرباء. التفاصيل: المساحة: 600 متر مربع . الموقع: قرية الحمراوين، مركز القصير، محافظة البحر الأحمر. المشروع لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



3. قرار رقم 3509 لسنة 2024

الموضوع: تخصيص أرض لتوفيق وضع مدرسة قائمة.

تخصيص أرض لتوفيق وضع مدرسة قائمة. التفاصيل: المساحة: 4705 متر مربع . الموقع: مدينة طور سيناء، محافظة جنوب سيناء. المشروع لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة الأمل الابتدائية .



4. قرار رقم 3689 لسنة 2024

الموضوع: نزع ملكية عقار مدرسة الجلاء الابتدائية.

نزع ملكية عقار مدرسة الجلاء الابتدائية. التفاصيل: العقار الكائن بمركز منوف، محافظة المنوفية. المساحة: 726.68 متر مربع . المشروع لصالح أعمال المنفعة العامة. يشمل القرار التنفيذ المباشر لنزع الملكية.



5. قرار رقم 3690 لسنة 2024

الموضوع: تفاصيل القرار لم تُذكر بشكل كامل.

6. قرار رقم 3691 لسنة 2024

الموضوع: تفاصيل القرار لم تُذكر بشكل كامل.

7. قرار رقم 3692 لسنة 2024