الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس والظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة والظواهر الجوية التي ستؤثر على مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد.

تفاصيل حالة الطقس

دخول فصل الشتاء:

مصر تستعد لاستقبال فصل الشتاء الذي يتميز بظهور الشبورة المائية، مما يسبب تغييرات في استقرار الأحوال الجوية.

الظواهر الجوية:

الشبورة الكثيفة تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب ، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية. يرجع ذلك إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، انخفاض درجات الحرارة ليلًا، واستقرار حركة الرياح.

مدة تأثير الشبورة:

ستستمر الشبورة المائية حتى صباح يوم الجمعة، لكنها ستكون أقل كثافة مقارنة بالأيام السابقة.

تحذيرات وإرشادات الأرصاد الجوية للمواطنين

إرشادات القيادة خلال الشبورة المائية: