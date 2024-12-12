محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية بقرية دير تاسا بمركز ساحل سليم

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جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على دعمه الكامل لاستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم موجهًا بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قد قامت بمتابعة فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالوحدة الصحية لقرية دير تاسا التابعة للوحدة المحلية ببويط تحت عنوان جايين لأهالينا حيث تفقد رئيس المركز سير العمل بالقافلة واطمأن على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لها حيث تضمنت القافلة العديد من التخصصات وتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، بالإضافة إلى إجراء التحاليل اللازمة والأشعة والفحوصات المعملية وإصدار قرارات على نفقة الدولة وتقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بجهود مديرية الشئون الصحية وفرق العمل المشاركة في القوافل، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الجميع موجهًا بتقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم اللازمة لتلك القوافل لتؤدي عملها على أكمل وجه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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