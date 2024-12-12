الإنتاج الحربي تنفي الأخبار المتداولة بشأن فرص العمل الوهمية

أخبار مصر
وزارة الانتاج الحربي
وزارة الانتاج الحربي

نفت وزارة الإنتاج الحربي اليوم الأنباء المتداولة والإعلانات الوهمية التي تم نشرها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، والتي تدعي إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة لم تُعلن عن أي وظائف جديدة خلال هذه الفترة. 

وأشار إلى أن آخر إعلان للوظائف الخالية كان في مايو الماضي من قبل الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد صقر أن وزارة الإنتاج الحربي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإعلان عن الوظائف المتاحة وطرق التقديم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة.

كما حذرت الوزارة المواطنين من تداول هذه الإعلانات الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها أو تصديقها.

الإنتاج الحربي تنفي الأخبار المتداولة بشأن فرص العمل الوهمية الانتاج الحربي الإنتاج الحربي تنفي الأخبار المتداولة بشأن فرص العمل فرص عمل وظائف الانتاج الحربي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه