الإنتاج الحربي تنفي الأخبار المتداولة بشأن فرص العمل الوهمية

نفت وزارة الإنتاج الحربي اليوم الأنباء المتداولة والإعلانات الوهمية التي تم نشرها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، والتي تدعي إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة لم تُعلن عن أي وظائف جديدة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن آخر إعلان للوظائف الخالية كان في مايو الماضي من قبل الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأكد صقر أن وزارة الإنتاج الحربي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإعلان عن الوظائف المتاحة وطرق التقديم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة.

كما حذرت الوزارة المواطنين من تداول هذه الإعلانات الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها أو تصديقها.