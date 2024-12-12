استعدادات محافظة الإسكندرية لنوة الفيضة الصغرى 2024: طوارئ لمواجهة الطقس القاسي

تواصل محافظة الإسكندرية استعداداتها المكثفة لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، التي من المتوقع أن تضرب سواحل المدينة يوم 19 ديسمبر 2024، حيث تستمر لمدة 5 أيام.

ومن خلال بيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، تم الإعلان عن استنفار كافة الأجهزة التنفيذية لتأهب المدينة لمواجهة الطقس غير المستقر الذي يصاحب هذه النوة.

ما هي نوة الفيضة الصغرى؟

تعد نوة الفيضة الصغرى واحدة من أشد نوات الشتاء على سواحل الإسكندرية، حيث تتميز بهبوب رياح شمالية غربية، مصحوبة بـ أمطار غزيرة، وارتفاع في أمواج البحر.

يتوقع أن تكون هذه النوة أكثر صعوبة من النوات السابقة، خاصة في ظل الطقس البارد، والرياح العاتية، مما يؤثر بشكل كبير على حركة المواطنين والحركة المرورية في الشوارع.

التأثيرات المتوقعة لنوة الفيضة الصغرى

تسهم نوة الفيضة الصغرى في شل حركة المرور بشكل كبير، حيث تكون هناك احتمالات كبيرة لتوقف حركة السير في بعض المناطق بسبب الزحام المروري أو انسداد الطرق جراء الأمطار الغزيرة.

كما يؤدي الطقس البارد والرطوبة المرتفعة إلى صعوبة التنقل في الشوارع والمناطق المختلفة.

تدابير الطوارئ في الإسكندرية

في إطار استعداداتها للنوة المقبلة، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حالة الطوارئ القصوى في جميع أنحاء المحافظة، لضمان التعامل الفعال مع أي تقلبات جوية قد تحدث في الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الاستعداد لضمان عدم تأثر شبكات الصرف الصحي بالأمطار الغزيرة المتوقعة.

مواعيد نوات الشتاء في الإسكندرية 2024-2025

جدول مواعيد نوات الشتاء في الإسكندرية 2024-2025:

نوة الفيضة الصغرى : تبدأ في 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، مع رياح شمالية غربية، أمطار غزيرة وارتفاع في أمواج البحر.

: تبدأ في 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، مع رياح شمالية غربية، أمطار غزيرة وارتفاع في أمواج البحر. نوة رأس السنة : تبدأ في بداية يناير وتستمر لمدة 4 أيام.

: تبدأ في بداية يناير وتستمر لمدة 4 أيام. نوة الفيضة الكبرى : تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

: تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام. نوة الغطاس : تبدأ في 18 يناير وتستمر لمدة 3 أيام.

: تبدأ في 18 يناير وتستمر لمدة 3 أيام. نوة الكرم: تبدأ في 28 يناير وتستمر 7 أيام حتى بداية فبراير، مصحوبة بأمطار غزيرة.

نوات فبراير 2025:

نوة الشمس الصغرى : تبدأ في 18 فبراير وتستمر 3 أيام.

: تبدأ في 18 فبراير وتستمر 3 أيام. نوة السلوم : تبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

: تبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين. نوة الحسوم : تبدأ في 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام.

: تبدأ في 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام. نوة الشمس الكبرى : تبدأ في 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

: تبدأ في 18 مارس وتستمر لمدة يومين. نوة عوة (برد العجوزة): تنتهي موسم النوات في نهاية مارس، وتستمر 6 أيام.

نصيحة للمواطنين: في ظل الطقس غير المستقر المتوقع، ينصح المواطنون بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالشبورة أو الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى تجنب السفر خلال ساعات الطقس السيء.