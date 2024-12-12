‏الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان بعد رصد طائرة مسيرة في غلاف غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان بعد رصد طائرة مسيرة في غلاف غزة.

وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

محافظ أسيوط: ضبط تصرف في 16 ألف و700 لتر سولار وزيت طعام منتهي الصلاحية وأسمدة محظور تداولها

تفاصيل قروض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري لمتوسطي الدخل

النصر السعودي يوافق على رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي

نتنياهو يمثل أمام المحكمة بتهم الفساد ويستعرض محاولاته لتجنب الشهادة