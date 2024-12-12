محافظ أسيوط: ضبط تصرف في 16 ألف و700 لتر سولار وزيت طعام منتهي الصلاحية وأسمدة محظور تداولها

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جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمواصلة الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لمنع أية ممارسات غير منضبطة والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري وتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منها مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة شاملة لحماية جمهور المستهلكين من خلال تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة والتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية وجودة المنتجات المعروضة والتصدي بكل قوة لأية مخالفات لتحقيق الإنضباط في الأسواق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة شنت عدة حملات على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتمكنت من ضبط 65 كرتونة زيت تمويني منتهي الصلاحية بمخزن بالناصرية بمركز الفتح كما تم تحرير محضرين لتصرف في كمية تقدر بـ16700 لتر سولار بإحدى محطات الوقود فضلًا عن 300 زجاجة زيت غير صالحة للاستخدام الآدمي وعدد 6 شكاير أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق و11ميزان مكتب بدن فواتير بالإضافة إلى منشآة دون ترخيص

اسيوط اساسية استخدام أسمد اسمدة أسو اسوأ أسواق آسية اسيو أصل أصله افة افر الـ احتياجات أساس اساسي ألا الاجر الإجراءات الإجراءات القانونية إجراء اتخاذ الإجراءات القانونية أجرأ الاحتياجات الأساسية إجراءات احتياج الاحتياجات اتخاذ اتخاذ الإجراءات أجا 300 700

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