"العربي" يرأس لجنة القيادات لاختيار مدير التعليم المجتمعي ورؤساء أقسامه بالإدارات في الدقهلية

محافظات
جانب من انعقاد اللجنة
جانب من انعقاد اللجنة

انعقدت اليوم لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفتي مدير إدارة التعليم المجتمعي ورئيس قسم التعليم المجتمعي بالإدارات في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 
 

وقد تشكلت اللجنة من: 
الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام  
 المحاسب إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية وحازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة ونقيب المعلمين وخالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية

وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس  
وأكد العربي علي التزام اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وداعيًا الجميع للتفاني والإخلاص في العمل

استقرار وانتظام التربية والتعليم و التعليم الفني اشرف العربي التربية والتعليم التعليم المجتمعي الدكتور أشرف العربي الشئون القانونية الشئون المالية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المصداقية تعليم الفني خال حمد عبد اللطيف طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

مواد متعلقة

اليوم جنايات المنصورة تنظر اولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب

مصرع شخص وإصابة 14 اخرين في حادث تصادم ميكروباص بكساحه نقل معدات علي طريق جمصة في الدقهلية

غدًا جنايات المنصورة تنظر أولي جلسات محاكمة المتهم بإبتزاز إبنة شيرين عبد الوهاب

تفاصيل الاعتداء على مدير مدرسة داخل عمله في الدقهلية

صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 271 منشأة وتحرر 176 محضرًا

بسبب الخلافات الزوجية.. إصابة مدير مدرسة بألة حادة بقريه البجلات بالدقهلية

أسعار البيض اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الدقهلية

محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا