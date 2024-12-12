"العربي" يرأس لجنة القيادات لاختيار مدير التعليم المجتمعي ورؤساء أقسامه بالإدارات في الدقهلية

انعقدت اليوم لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفتي مدير إدارة التعليم المجتمعي ورئيس قسم التعليم المجتمعي بالإدارات في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية



وقد تشكلت اللجنة من:

الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام

المحاسب إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية وحازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة ونقيب المعلمين وخالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية

وقامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات والعناصر سعيًا لاستقرار وانتظام العمل بالمدارس

وأكد العربي علي التزام اللجنة بالشفافية والمصداقية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وداعيًا الجميع للتفاني والإخلاص في العمل