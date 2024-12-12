مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الخميس عن تقديم خدمة للمواطنين عن طريق تنظيف خزانات العلوية للمياه بالعقارات والمجمعات السكنية وتطهيرها وتعقيمها بأسعار رمزية تحت إشراف كيميائيين بقطاع المعامل بالشركة

وكما تؤكد الشركة على أن الخدمة تقدم تحت اشراف كيميائيين ومتخصصين من الشركة لتنظيف الخزانات العلوية للمنازل والعقارات كخدمة مقدمة من الشركة بأجر رمزي ما يساعد على حل العديد من المشكلات الصحية

وتنوه الشركة أن وسائل تنظيف الخزانات المستخدمة بأسلوب علمي يضمن جودة وكفاءة الغسيل والتعقيم بالإضافة إلى وجود خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتتفاعل مع المياه المخزنة؛ الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين لـــذا سعت الشركة إلى اطلاق مبادرة تنظيف وتعقيم الخزانات الأهلية بالعقارات السكنية والمصالح الحكومية والمدارس تحت إشراف كيميائيين متخصصين وباستخدام أدوات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واستخدام كلور مختبر معمليًا وتقديم الدعم الفنى بعد عملية الغسيل طبقا للمعايير المعمول بها في وزارة الصحة المصرية