استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 12 ديسمبر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في نهاية تعاملات يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بعد ارتفاعه في اليوم السابق.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر المستويات المعلنة:

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 50.59 جنيه

سعر البيع: 50.69 جنيه

بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 50.59 جنيه

سعر البيع: 50.69 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 50.60 جنيه

سعر البيع: 50.70 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.60 جنيه

سعر البيع: 50.70 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 50.73 جنيه

سعر البيع: 50.83 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 50.60 جنيه

سعر البيع: 50.70 جنيه

يستمر سعر الدولار في التذبذب الطفيف بين البنوك، مع تسجيل بعض الفروقات البسيطة في سعر الشراء والبيع.