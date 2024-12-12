موعد مباراة تشيلسي وأستانا في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على أستانا الكازاخستاني، في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الاوروبي لموسم 2024-2025.



تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي



ويحتضن ملعب أستانا آرينا المباراة الحماسية بين البلوز والنادي الكازاخستاني، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الاوروبي، تحت صافرة الحكم الألماني سفين جابلونسكي.



ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب جدول البطولة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أستانا في المركز الـ23 برصيد أربع نقاط.



موعد مباراة أستانا وتشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي



من المقرر، أن تقام مواجهة أستانا وتشيلسي، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.



القنوات الناقلة لمواجهة أستانا وتشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي



يمكنكم مشاهدة المباراة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري المؤتمر الاوروبي لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.

