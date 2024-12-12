أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المصرية 12 ديسمبر 2024

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أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المصرية

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 استقرارًا في الأسواق، مع بعض التفاوت في الأسعار حسب النوع والمكان.

واهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار الأسماك، حيث تباينت الأسعار في مختلف الأسواق.

إليك آخر تحديث لأسعار السمك والجمبري في الأسواق المصرية:

أسعار الأسماك في سوق السيدة زينب بالقاهرة:

  • الجمبري وسط: 276.43 جنيه / كيلو
  • الجمبري جامبو: 449.48 جنيه / كيلو
  • الماكريل المجمد: 123.68 جنيه / كيلو
  • مكرونة سويسي: 115.38 جنيه / كيلو
  • السردين المجمد: 106.97 جنيه / كيلو
  • شعور: 203.12 جنيه / كيلو
  • حدادي: 79.64 جنيه / كيلو
  • المرجان وسط: 122.05 جنيه / كيلو
  • الكابوريا: 129.79 جنيه / كيلو
  • سبيط: 316.05 جنيه / كيلو

أسعار السمك البلطي:

  • البلطي الصغير: 65 جنيه / كيلو
  • البلطي أسواني: 93.57 جنيه / كيلو
  • فيليه بلطي: 161.81 جنيه / كيلو
  • البلطي ممتاز: 95 جنيه / كيلو

تختلف الأسعار حسب الحجم والنوع، حيث يُلاحظ أن الأسعار أعلى للجمبري بأنواعه وكذلك الأسماك المستوردة المجمدة مثل الماكريل والسردين.

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