أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المصرية 12 ديسمبر 2024

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 استقرارًا في الأسواق، مع بعض التفاوت في الأسعار حسب النوع والمكان.

واهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أسعار الأسماك، حيث تباينت الأسعار في مختلف الأسواق.

إليك آخر تحديث لأسعار السمك والجمبري في الأسواق المصرية:

أسعار الأسماك في سوق السيدة زينب بالقاهرة:

الجمبري وسط : 276.43 جنيه / كيلو

: 276.43 جنيه / كيلو الجمبري جامبو : 449.48 جنيه / كيلو

: 449.48 جنيه / كيلو الماكريل المجمد : 123.68 جنيه / كيلو

: 123.68 جنيه / كيلو مكرونة سويسي : 115.38 جنيه / كيلو

: 115.38 جنيه / كيلو السردين المجمد : 106.97 جنيه / كيلو

: 106.97 جنيه / كيلو شعور : 203.12 جنيه / كيلو

: 203.12 جنيه / كيلو حدادي : 79.64 جنيه / كيلو

: 79.64 جنيه / كيلو المرجان وسط : 122.05 جنيه / كيلو

: 122.05 جنيه / كيلو الكابوريا : 129.79 جنيه / كيلو

: 129.79 جنيه / كيلو سبيط: 316.05 جنيه / كيلو

أسعار السمك البلطي:

البلطي الصغير : 65 جنيه / كيلو

: 65 جنيه / كيلو البلطي أسواني : 93.57 جنيه / كيلو

: 93.57 جنيه / كيلو فيليه بلطي : 161.81 جنيه / كيلو

: 161.81 جنيه / كيلو البلطي ممتاز: 95 جنيه / كيلو

تختلف الأسعار حسب الحجم والنوع، حيث يُلاحظ أن الأسعار أعلى للجمبري بأنواعه وكذلك الأسماك المستوردة المجمدة مثل الماكريل والسردين.