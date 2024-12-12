أحمد داود بعد تعاونه مع منة شلبي في فيلم "الهوى سلطان": "خطيرة في التمثيل وبتمثل من كل حتة في قلبها"

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته بالتعاون مع الفنانة منة شلبي، في آخر أعماله السينمائية، وهو فيلم "الهوى سلطان"، الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، كما أشاد بموهبتها وقدرتها على التمثيل، وذلك من خلال لقائه في بودكاست "فايق ورايق"، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال "دواود":منة شلبي خطيرة في التمثيل، هي بتفكر في كل التفاصيل وبتمثل من كل حتة في قلبها، فانت قدامها نفسك تمثل كويس ونفسك تبقى زيها ".

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.