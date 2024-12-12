اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس محافظة قنا

اعتمد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جداول امتحانات النقل والشهادة الأعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، في ضوء توجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والتزامًا بالقرارات الوزارية المنظمة للخطة الزمنية للعام الدراسي،، ومراعاة أجازات وأعياد الأخوة الأقباط

وأشار مدير تعليم قنا، إلى أنه من المحدد أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات، يوم السبت الموافق 4/1/2025م على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الأربعاء 15/1/2025م، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الخميس الموافق16/1/2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس العامة والرسمية لغات والدمج والأول والثاني الأعدادى المهنى، اعتبارا من يوم السبت 11/1/2025م، حتى يوم الخميس الموافق 16/1/2025م،

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والدمج والمهني، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/1/2025م وتستمر حتى الخميس الموافق 23/1/2025.

أما امتحانات الصفين الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية العام والرسمي لغات والدمج، تبدأ يوم الخميس الموافق 2/1/2025 وتستمر حتى الأثنين 13/1/2025م

وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية العام والرسمي لغات والدمج يوم الخميس الموافق 2/1/2025م وتستمر حتى الخميس 16/1/2025م

كما تقرر بداية امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى ( الصناعى، الزراعى، التجارى ) اعتبارا ً من الخميس 2/1/2025 حتى الخميس 23/1/2025م ويمتحن فيه طلاب الصفين الأول والثاني نظام الثلاث سنوات والصفوف من الأول إلى الرابع نظام الخمس سنوات.

على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الثاني والثالث لمدارس التعليم المجتمعي يوم السبت الموافق 11/1/2025م وتستمر حتى 13/1/2025م

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس لمدارس التعليم المجتمعي يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025 وتستمر حتى السبت الموافق 18/1/2025م.