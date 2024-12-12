ماجدة حنفي تعرض فن الزجاج المعشق في معرض "تراثنا 2024" بحضور رئيس الوزراء

استعرضت ماجدة حنفي، إحدى المشاركات المبدعات من ذوي الهمم في معرض "تراثنا 2024"، تفاصيل مشروعها الفريد أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث سلطت الضوء على حرفة الزجاج المعشق التي تتقنها.

وقالت ماجدة إنَّ هذه الحرفة تُعد من أقدم الحرف اليدوية في العالم، وتستخدم بشكل رئيسي في تزيين الكنائس والجوامع والقبب.

فن الزجاج المعشق: حرفة يدوية فريدة

أوضحت ماجدة حنفي خلال حديثها أنَّها بدأت في مجال فن الفسيفساء، لكنَّها استطاعت تطوير مهاراتها لتصبح فنانة متخصصة في الزجاج المعشق، وهو فن يعتمد بشكل كامل على اليد، حيث تصنع العديد من المنتجات مثل الأباجورات والأباليك.

خلال حضور الدكتور مصطفى مدبولي في افتتاح معرض "تراثنا 2024"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه إليها بسؤال حول مدة عملها في هذه الحرفة ومن يساعدها، لتجيب ماجدة بأنها تعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا بمساعدة أبنائها، كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم لتوسيع المشروع

استجابةً لطلب ماجدة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاستعانة بمساعدة إضافية لتوسيع مشروعها، مؤكدًا أهمية التعاون مع آخرين لتمكينها من تطوير العمل.

كما أعربت ماجدة عن رغبتها في الحصول على دعم لتصدير منتجاتها، مما سيساعدها في استقطاب المزيد من المساعدة لتوسيع المشروع.

الاهتمام بالمشاريع الحرفية لأصحاب الهمم

يعد معرض "تراثنا 2024" من أبرز الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة بتشجيع ودعم الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، وخاصة تلك التي يديرها أصحاب الهمم، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم لهم وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع.