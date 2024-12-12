فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، وذلك بعد نجاح باتشوكا في تجاوز بوتافوجا البرازيلي في ربع النهائي، ليواجه المارد الأحمر في صراع على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. ينتظر الفائز مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.

قرارات حاسمة من "فيفا" للأهلي قبل مواجهة باتشوكا

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي بثلاثة قرارات رسمية في حال نجاحه في تخطي باتشوكا والوصول إلى المباراة النهائية:

التتويج بكأس خاص: في حال فوز الأهلي على باتشوكا وتأهله للنهائي، سيحصل على "كأس التحدي"، تكريمًا لإنجازه في البطولة.

جوائز مالية إضافية: سيحصل الأهلي على مكافأة مالية إضافية بقيمة مليوني دولار، ليصبح إجمالي الجوائز 4 ملايين دولار عند التأهل على حساب الفريق المكسيكي.

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ضمان مكافأة للخروج المشرف: في حال خسارة الأهلي أمام باتشوكا، سيحصل على مليوني دولار كتعويض لوصوله إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه في مباراته الأولى بالبطولة على فريق العين الإماراتي بنتيجة 3-0.

تقام مباراة نصف النهائي بين الأهلي وباتشوكا يوم السبت، 14 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي ومواجهة ريال مدريد.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والمعلق
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