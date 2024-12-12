الولايات المتحدة تحدد شروط رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن الشروط التي تتمسك بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، التي تضمها منذ سنوات عديدة.

جاءت هذه الشروط من خلال تصريحات مسؤولين أمريكيين، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تشترط أربعة بنود رئيسية للعمل على إزالة الهيئة من هذه القوائم.

شروط الولايات المتحدة لرفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

أوضح المسؤولون الأمريكيون أن الشروط تتضمن ضمان مصير الأسلحة الكيميائية الموجودة في المنطقة، إضافة إلى تقديم ضمانات لمكافحة الإرهاب، والانتقال الشامل إلى حكومة مسؤولة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.

كما تتطلب الشروط ضمان حقوق الأقليات، وهو ما يعتبر أساسًا لتغيير الموقف الأمريكي تجاه الهيئة.

تعليق عمل حزب البعث في سوريا

وفي سياق آخر، أعلن حزب البعث في سوريا تعليق نشاطه الحزبي بشكل كامل حتى إشعار آخر، وهو ما جاء في بيان رسمي صادر عنه الأربعاء الماضي.

أشار البيان إلى تعليق العمل بكل أشكال النشاط الحزبي في ظل الظروف الحالية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

سقوط نظام الأسد ومرحلة الانتقال

حسب موقع "القاهرة" الإخباري، غادر الرئيس السوري بشار الأسد منصبه بعد مفاوضات مع الفصائل المسلحة، حيث تم الاتفاق على إجراء عملية انتقال السلطة بشكل سلمي.

وقد أشار المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، إلى أن الوقت قد حان لضمان عملية شاملة في سوريا، مع التركيز على الحوار والوحدة واحترام حقوق الإنسان.

وأكد بيدرسون على أن السوريين يبدون رغبة واضحة في ترتيبات انتقالية مستقرة تشمل الجميع.

من هو أحمد الشرع؟

أحمد الشرع، المعروف أيضًا بـ "أبو محمد الجولاني"، هو شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام. وُلد في حي المزة بدمشق في أسرة من الطبقة الوسطى، وكان في البداية طالبًا في جامعة دمشق حيث درس الطب، لكنه ترك دراسته في سن الـ21.

انخرط الجولاني في قتال القوات الأمريكية بعد اجتياح العراق في عام 2003، وتم اعتقاله عدة مرات من قبل الجيش الأمريكي حتى أُطلق سراحه في 2008.

لاحقًا، عمل مع تنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، ثم أسس "جبهة النصرة" في سوريا عام 2013.