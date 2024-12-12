النصر السعودي يوافق على رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


رحب نادي النصر السعودي برحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام فنربخشة التركي بضمه.

وكشفت التقارير الصحفية بأن النصر سيقوم بتخفيض سعر اللاعب من أجل تسهيل رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعي فنربخشة التركي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو للحصول على خدمات تاليسكا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن النصر سيُسهل خروج تاليسكا من الفريق في يناير المقبل، لإتاحة الفرصة للقيام بضم صفقات قوية لتديعم صفوف الفريق السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا وتأهل بشكل رسمي إلى المرحلة المقبلة، فيما يتواجد الفريق في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا