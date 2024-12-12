تفاصيل قروض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري لمتوسطي الدخل

تواصل البنوك والمصارف المالية جهودها في رفع الوعي المالي بين المواطنين، ومن بين أبرز المبادرات التي تثير اهتمام الكثيرين هي قروض التمويل العقاري.

يعد البنك الأهلي المصري من البنوك الرائدة في تقديم هذه القروض، حيث يوفر فرصًا تمويلية مغرية للراغبين في شراء الوحدات السكنية من خلال مبادرة البنك المركزي التي توفر سعر فائدة ميسر بنسبة 3%.

تفاصيل قروض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

مدة القرض: يمكن أن تصل إلى 30 عامًا كحد أقصى. قيمة الوحدة السكنية: الحد الأقصى 1.1 مليون جنيه مع دفع 15% كدفعة مقدمة.

من 1.1 مليون جنيه إلى 1.4 مليون جنيه، مع دفع 20% كحد أدنى كدفعة مقدمة. الدفعة المقدمة: تتراوح من 15% إلى 40% من إجمالي سعر الوحدة، حسب شريحة التمويل. قيمة التمويل: يصل إلى 85% من قيمة الوحدة، أو 80% حسب التقييم أيهما أقل.

90% من قيمة الوحدة ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط. وديعة الصيانة: تصل إلى 10% كحد أقصى من سعر الوحدة، ويمكن تمويلها مع قيمة القرض. نسبة عبء الدين: يجب ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من صافي دخل العميل. سعر العائد: 3% متناقص سنويًا. التأمين: وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي. المصاريف الإدارية: 1% من مبلغ التمويل، يتم تقسيطها على فترة القرض بنفس سعر العائد. المصاريف الأخرى: مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانية.

لا توجد عمولة سداد معجل، ويتم رد فرق الدعم وفقًا للتعليمات.

عمولة التأخير: 2% على الأقساط المستحقة الدفع.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل العقاري

الدخل الشهري: الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 13 ألف جنيه للفرد، و18 ألف جنيه للأسرة. السن: لا يقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ المنح.

يجب ألا يتجاوز السن 65 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين.

بحد أقصى 75 عامًا لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش. الجنسية: يجب أن يكون المقترض مصريًا مقيمًا في مصر. مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

12 شهرًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة: