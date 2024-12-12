جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض مسيرة ويطلق صفارات الإنذار في الجنوب

العدو الصهيوني
جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض مسيرة ويطلق صفارات الإنذار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة كانت قد أُطلقت من جهة الشرق باتجاه جنوب البلاد، دون أن تُسجل أي إصابات.

كما أشار الجيش إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق متعددة مثل نتيفوت في النقب الغربي وسديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة، تحذيرًا من تسلل محتمل لمزيد من المسيرات.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه تم إطلاق خمسة صواريخ باليستية ومسيرتين من اليمن خلال الشهر الماضي.

كما ذكرت القناة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة الوضع في سوريا، بالإضافة إلى التباحث حول صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة.

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