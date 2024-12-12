تفاصيل تعطل نظام الـ GPS في تل أبيب بعد تسلل طائرة مسيرة: صافرات الإنذار وبيانات جيش الاحتلال

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تفاصيل تعطل نظام الـ GPS في تل أبيب بعد تسلل طائرة مسيرة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عن تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في تل أبيب ووسط إسرائيل نتيجة تسلل طائرة مسيرة، وهو ما دفع إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق في فلسطين المحتلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الحادث وقع بعد إطلاق طائرة دون طيار من اليمن، مما تسبب في تزايد التوترات الأمنية في المنطقة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر بالقرب من مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، موضحًا أن الطائرة لم تدخل المجال الجوي الإسرائيلي. 

وعلى الرغم من تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق في جنوب إسرائيل، قال الجيش إن هذه التنبيهات كانت على الأرجح خاطئة، حيث تم تفعيلها بناءً على المسار المتوقع للطائرة، مما يشير إلى أنه لا يشكل تهديدًا حقيقيًا.

أكدت التقارير الإسرائيلية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة هذا الحادث. 

في وقت لاحق، دوَّت صافرات الإنذار في البلدات القريبة من عسقلان، حيث اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة أخرى، مشيرًا إلى أنها لم تُطلق من قطاع غزة كما كان يُعتقد في البداية.

وفي سياق منفصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق خمس صواريخ باليستية ومسيرتين من اليمن خلال الشهر الأخير، وأوضح أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيجتمع اليوم لمناقشة الأوضاع في سوريا وملف صفقة التبادل في غزة.

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