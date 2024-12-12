330 ألف معتمر مصري منذ بداية موسم العمرة 2024: التوقعات بزيادة الأعداد في الشهور المقبلة

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة في سبتمبر الماضي حتى الآن تخطت 330 ألف معتمر.

وأوضح أن هذه الأعداد تعتبر جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها العديد من الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن أسعار برامج العمرة في هذه الفترة ساعدت بشكل كبير في تشجيع المواطنين على السفر لأداء المناسك.

وأضاف أبوزينة أنه وفقًا لدراسات السوق، من المتوقع أن تتجاوز أعداد المعتمرين المصريين بنهاية الموسم الحالي حاجز الـ700 ألف معتمر.

وأكد أن الأشهر الثلاثة المقبلة (رجب، شعبان، رمضان) ستشهد زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الذين سيسافرون لأداء العمرة، حيث تعتبر هذه الأشهر الذروة في سفر المصريين للعمرة.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الموسم اختاروا البرامج الاقتصادية، وذلك نظرًا لجودة خدماتها ومعقولية أسعارها.

وأضاف أن هامش ربح شركات السياحة من تنظيم رحلات العمرة هذا العام يعتبر منخفضًا.