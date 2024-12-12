330 ألف معتمر مصري منذ بداية موسم العمرة 2024: التوقعات بزيادة الأعداد في الشهور المقبلة

تقارير وحوارات
العمرة
العمرة

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة في سبتمبر الماضي حتى الآن تخطت 330 ألف معتمر. 

وأوضح أن هذه الأعداد تعتبر جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها العديد من الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن أسعار برامج العمرة في هذه الفترة ساعدت بشكل كبير في تشجيع المواطنين على السفر لأداء المناسك.

وأضاف أبوزينة أنه وفقًا لدراسات السوق، من المتوقع أن تتجاوز أعداد المعتمرين المصريين بنهاية الموسم الحالي حاجز الـ700 ألف معتمر.

 وأكد أن الأشهر الثلاثة المقبلة (رجب، شعبان، رمضان) ستشهد زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الذين سيسافرون لأداء العمرة، حيث تعتبر هذه الأشهر الذروة في سفر المصريين للعمرة.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الموسم اختاروا البرامج الاقتصادية، وذلك نظرًا لجودة خدماتها ومعقولية أسعارها. 

وأضاف أن هامش ربح شركات السياحة من تنظيم رحلات العمرة هذا العام يعتبر منخفضًا.

330 ألف معتمر مصري منذ بداية موسم العمرة 2024 التوقعات بزيادة الأعداد في الشهور المقبلة موسم العمرة 2024 المعتمرين المصريين غرفة شركات السياحة أسعار العمرة برامج العمرة الاقتصادية موسم العمرة السفر للعمرة شركات السياحة رجب شعبان رمضان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا