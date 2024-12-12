يعرف علميًا مصطلح الخوف من المستقبل بـ "كرونوفوبيا" وهو حالة من القلق والرعب غير العقلانيين المرتبطين بالمستقبل أو مرور الوقت بسرعة.

من هم الأكثر عرضه بالإصابة بالكرونوفوبيا

حيث يعاني الكثير من الأشخاص من هذه الحالة، إلا أن الفئات الأكثر عرضة لها هم كبار السن نتيجة تقدمهم في العمر ونزلاء السجون بسبب ظروفهم التي تفقدهم الإحساس بالوقت والواقع كما تتعدد أسباب هذا الخوف وتختلف من شخص لآخر، فمنها ما يرتبط بأحداث مؤلمة أو مرهقة قد مر بها الفرد مثل: فقدان الوظيفة، وفاة شخص عزيز، الطلاق، خسارة مالية، أو فشل دراسي أو عملي.بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للخوف جذور وراثية في بعض الحالات.

الخوف من المستقبل

هذه هي اسباب الكرونوفوبيا

وتبدأ أعراض الخوف من المستقبل كرونوفوبيا بمسببات بسيطة مثل: التفكير في عبارات كـ "الوقت لا يُعوض" أو "ضاع الوقت"، التي قد تتطور تدريجيًا إلى خوف حاد تجاه المجهول. ومن بين الأسباب الرئيسية:

1. الفراغ والاكتئاب: يؤدي الفراغ إلى شعور الإنسان بعدم الإنجاز، خاصة عند بلوغ سن يشعر فيه الشخص بأن الوقت قد مضى دون تحقيق أهدافه.

2. الصدمة النفسية: التعرض لمواقف مرعبة أو صدمات قوية يولّد هاجسًا بالخوف من المستقبل.

3. المرض: الإصابة بمرض خطير يمكن أن تجعل التفكير بالمستقبل مصدرًا دائمًا للقلق.

4. فقدان الأحبة: يولّد وفاة شخص عزيز شعورًا بالوحدة والخوف من خسارة أحبائهم مجددًا، مما يعمق القلق من المجهول.

5. الخوف من الشيخوخة: القلق من التقدم في العمر ومن الأمراض المصاحبة لها، خصوصًا لدى النساء، حيث يرتبط هذا الخوف بظهور التجاعيد أو مرحلة انقطاع الطمث.

6. اضطرابات الغدد: تؤدي اضطرابات الغدد كالكظرية أو الدرقية إلى تغييرات في الهرمونات، مما يفاقم القلق من المستقبل.

7. الكوارث والحوادث: التفكير في احتمالية وقوع حوادث أو كوارث يولّد شعورًا مستمرًا بالخوف.

إذا كنت تعاني من تلك الأعراض فأنت مصاب بالكرونوفوبيا

و تكون من أعراض الخوف من المستقبل أن يتجاوز الخوف من المستقبل حدوده الطبيعية ليصبح مرضًا عندما يؤدي إلى أعراض شديدة تؤثر على الحياة اليومية مثل:

• الأفكار السوداوية: التفكير بالموت والمستقبل بطريقة مقلقة.

• نوبات ذعر: تسارع ضربات القلب، صعوبة التنفس، جفاف الفم، والتعرق الشديد.

• الانفصال عن الواقع: الشعور بالعجز والضعف وعدم السيطرة على العضلات.

• اضطرابات جسدية: تقلصات المعدة، الغثيان، والدوار.

•اضطرابات النوم والشهية: إما فقدان الشهية والنوم أو الإفراط فيهما.

• مشكلات نفسية وسلوكية: التشتت، ضعف الثقة بالنفس، التعب المستمر، والعصبية.

و تعتبر كرونوفوبيا أكثر من مجرد خوف عابر فهي حالة مرضية تحتاج إلى الاهتمام، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الفرد وعلاقاته اليومية مع أسرته وأصدقائه وكل من حوله.