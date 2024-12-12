الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

عربي ودولي
الكرملين
الكرملين

أكد الكرملين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل تنصيبه المقرر في يناير المقبل. 

كما أشار إلى أن روسيا سترد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا على مطار عسكري باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا استهدفت مطارًا عسكريًا باستخدام 6 صواريخ باليستية أمريكية الصنع، حيث تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط صاروخين منها. 

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف العسكريين نتيجة سقوط شظايا الصواريخ، مؤكدة أن هذا الهجوم لن يمر دون رد، وهددت باتخاذ الإجراءات المناسبة.

الكرملين ترامب بوتين حفل التنصيب أوكرانيا صواريخ باليستية وزارة الدفاع الروسية رد روسيا صواريخ امريكية الدفاع الجوي العسكريين الروس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

فيفا يخطر الأهلي بـ3 قرارات رسمية قبل مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

عاجل| تراجع التعاقدات التصديرية للقطن المصري 240%

مياه اسيوط تعلن عن تقديم خدمة غسيل وتعقيم خزانات المياه الأهلية للمواطنين

الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة قنا