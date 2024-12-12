الكرملين: ترامب لم يدعُ بوتين لحفل تنصيبه ورد روسي على استهداف أوكرانيا لمطار عسكري بصواريخ أمريكية

أكد الكرملين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل تنصيبه المقرر في يناير المقبل.

كما أشار إلى أن روسيا سترد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا على مطار عسكري باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا استهدفت مطارًا عسكريًا باستخدام 6 صواريخ باليستية أمريكية الصنع، حيث تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط صاروخين منها.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف العسكريين نتيجة سقوط شظايا الصواريخ، مؤكدة أن هذا الهجوم لن يمر دون رد، وهددت باتخاذ الإجراءات المناسبة.