وزارة التربية والتعليم تشدد على التزام المدارس بتعليمات الإشراف والانضباط مع بدء العام الدراسي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أهمية المتابعة الميدانية للمدارس في الواقع، لضمان تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المتعلقة بالعملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى سعيها لتحقيق التقدم والارتقاء لجميع عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ومدارس.

في إطار المتابعة المستمرة للمدارس الرسمية لغات والمدارس المتميزة لغات، كشفت الإدارة العامة عن بعض الملاحظات التي تم رصدها منذ بداية العام الدراسي الجاري.

ومن بين هذه الملاحظات، أصدرت الوزارة توجيهًا لمديري المدارس بضرورة الالتزام بعدد من التعليمات لضمان سير العمل بشكل منظم وآمن داخل المدارس:

غلق باب المدرسة:

يجب على المدارس غلق أبوابها بداية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهاية الدوام، وعدم السماح بدخول أي ولي أمر إلا بعد تحديد موعد مسبق مع مدير المدرسة. كما يجب وجود دفتر زيارات للأولياء الأمور مع مسؤول الأمن.

الالتزام بالأمن المدرسي:

يجب تواجد مسؤول أمن عند بوابة المدرسة وتسجيل جميع الزيارات في الدفتر الخاص بالمدرسة، مع توقيع المدير وختمه عليه. ومنع دخول أي شخص إلا بعد مراجعة إدارة المدرسة.

سلامة السور المدرسي:

يجب التأكد من سلامة سور المدرسة بالكامل وإبلاغ الإدارة في حالة وجود أي أضرار أو شروخ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها فورًا.

الإشراف اليومي:

على مدير المدرسة متابعة الإشراف اليومي على جميع مرافق المدرسة، بما في ذلك الأماكن غير المأهولة بالطلاب مثل الأسطح والفصول الخالية.

تأمين العاملين والطلاب:

يجب وضع خطة لتأمين الطلاب والعاملين في المدرسة، ومنع خروج أي من العاملين دون إذن رسمي.

النظافة والانضباط:

شددت الوزارة على ضرورة الحفاظ على نظافة الحمامات وكافة مرافق المدرسة، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي لتحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز بيئة تعليمية مستقرة وآمنة من خلال هذه التوجيهات، لضمان سير العملية التعليمية بأعلى مستويات من الانضباط والأمان.