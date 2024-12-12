محافظ جنوب سيناء يشارك احتفالات سفارة قطر بمناسبة اليوم الوطني

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محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء


شارك الدكتور خالد مبارك  محافظ جنوب سيناء، في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها سفارة دولة قطر في القاهرة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، ووزيري الثقافة والمجالس النيابية، ومحافظ القاهرة، بالإضافة إلى نخبة من كبار رجال الدولة والسياسة والشخصيات العامة.

وقدم محافظ جنوب سيناء  التهنئة إلى سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، بمناسبة هذا اليوم الوطني الهام، معبّرًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشاد بالعلاقات المتينة بين مصر وقطر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد طفرة كبيرة في التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، برعاية القيادتين الحكيمتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد شهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مقر السفارة القطرية بالقاهرة، عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وسط أجواء من الامتنان والتقدير المتبادل للعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

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