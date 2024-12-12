وصلة ضرب وتعذيب.. النيابة تحقق في مقتل طفلة على يد والدتها وزوجها بالسلام

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جثة


قررت نيابة السلام تشريح جثة طفلة قتلتها والدتها وزوجها، بعد وصلة ضرب وتعذيب بمنطقة السلام، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقى قسم السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 أطفال أشقاء، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ونتج عن إصابتهم وفاة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيبت شقيقتها، 5 سنوات وشقيقها الأخر، وجاري تلقيهم العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الأم وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، بعدما تعدوا بالضرب المبرح على أطفال السيدة الثلاثة؛ بسبب عدم تحملهما أصواتهم العالية حال لهوهم في الشقة، مما تسبب في وفاة طفلة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

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