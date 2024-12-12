انقلاب سيارة نقل محملة بـ 12 طن بطاطس بالمنيا

شهدت احدي قري مركز مطاي شمال محافظة المنيا، انقلاب سيارة نقل محملة بـ 12 طن من محصول البطاطس، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل رقم 2827 ى ر ه، محملة بـ 12 طن من محصول البطاطس، بطريق قرية بني عمار التابع بمركز مطاي شمال محافظة المنيا،

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم رفع السيارة بلودر الوحدة المحلية، ونقل الحمولة بمعرفة سيارة أخرى تابعة للأهالي، وإعادة الحركة المرورية بالطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.