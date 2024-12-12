تقديم 1333 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية ابو قلته بملوى

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1333 حالة وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة، خلال قافلة طبية مجانية بقرية ابو قلته بمركز ملوى، تأتي هذه القافلة ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نُفذت على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، وشملت تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة قدمت خدماتها في تخصصات متنوعة شملت: 264 حالة جراحة، 191 حالة أطفال، 199 حالة باطنة، 101 حالة نساء، 52 حالة أسنان، 110 حالات جلدية، 26 حالة تنظيم أسرة، و144 حالة أنف وأذن، كما تم إجراء 169 تحليلًا متنوعًا، و4 حالات أشعة عادية، و3 موجات صوتية، بالإضافة إلى 65 حالة كشف مبكر عن الضغط والسكر، وحالتين خلع أسنان، وتحويل 3 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

كما شهدت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 125 من أهالي القرية، في إطار تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.