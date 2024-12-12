ضبط تشكيل عصابى بحوزته 388 قطعة آثرية مقلدة فى أسيوط

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى ترويج القطع الأثرية "المُقلدة" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وبحوزتهم 388 قطعة آثرية مقلدة.

فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيام ( 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ) بالترويج لقطع أثرية "مُقلدة" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأثريتها.



،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (388 قطعة أثرية "مقلدة" مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات مُقلدة وأضافوا بإضطلاعهم بالنصب على (أحد المواطنين - مقيم دائرة مركز شرطة أسيوط) حيث إتفقوا معه على شرائها (تم ضبطه وبسؤاله أيد ما سبق).

،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.