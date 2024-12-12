تحرير 140 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بـ4 مراكز في المنيا

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بوابة الفجر

في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتصدي لظاهرة الغش التجاري، نفذت مديرية التموين بالمنيا، بقيادة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، حملات مكبرة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية في أربعة مراكز (ملوي، مطاي، بني مزار، العدوة)، أسفرت عن تحرير 140 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

في مركز العدوة، تم تحرير 49 مخالفة شملت نقص وزن الخبز، عدم المطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وفى مركز ملوي تم تحرير 73 مخالفة شملت نقص الوزن، عدم انتظام سجلات حركة الدقيق، وعدم حمل شهادات صحية.

وفي بني مزار، أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا بقريتي أبو جرج والجندية وغيرها، فيما تم تحرير 6 محاضر بمركز مطاي، منها ضبط 20 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر وسلع غذائية دون فواتير أو شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تحقيق الرقابة التموينية وتوفير سلع ذات جودة للمواطنين.

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