تفاصيل ضبط سائق وأخر بتهمة سرقة 11 شقة سكنية بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق وعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بالتجمع.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (سائق، عاطل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)، وإعترفوا بإرتكاب عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدو عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية