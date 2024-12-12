محافظة الجيزة تعلن عن انقطاع المياه في عدة مناطق بسبب تحويل خط مياه الشرب

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحويل خط مياه الشرب قطر 1000 ميلليمتر الواقع في مسار محور ناهيا، والذي يمتد على طول 4.2 كم، بسبب تعارضه مع أعمال المحور.

الأمر الذي يتطلب إجراء أعمال ربط للخط الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الغسيل والتعقيم تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

وبناءً عليه، سيتم قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات غدًا من الساعة الـ12 ليلًا وحتى الساعة الـ5 صباحًا يوم السبت المقبل.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت محافظة الجيزة أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه هي:

طريق الإسكندرية الصحراوي

منشية البكاري

الطوابق فيصل

كفر غطاطي

اللبيني ومتفرعاته

آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية

حدائق الأهرام القديمة

كرداسة

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

في إطار التعامل مع انقطاع المياه، أكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة.

كما دعت المواطنين الذين يحتاجون إلى مياه أو الذين يواجهون أي طوارئ للاتصال بالخط الساخن 125. ويمكن للمواطنين أيضًا الإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات عبر رقم واتس آب 01016050453 أو الخط الساخن 114.