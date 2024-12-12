قمة مرتقبة بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

الفجر الرياضي
وفاق سطيف
وفاق سطيف

تتصدر القمة المرتقبة بين وفاق سطيف وضيفه شبيبة القبائل المقررة غدا الجمعة، مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الجزائري لكرة القدم التي ستشهد تأجيل 3 مباريات.

قمة مرتقبة بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

ويأمل وفاق سطيف، الذي يتخلف بنقطة واحدة عن النادي الرياضي القسنطيني، والمنتشي بالنتائج الجيدة المحققة في الجولات الأخيرة، خاصة خارج قواعده، الاستثمار في هذا التأجيل من أجل انتزاع الصدارة، لكن تحقيق هذا الهدف يستوجب تجاوز ضيفه شبيبة القبائل الذي قد يرتقي هو أيضا للمركز الأول للمرة الأولى منذ انطلاق الموسم.

ولطالما حفلت المباريات بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل بالندية والتنافس الشديدين، ولا يتوقع أن تخرج مباراة الغد بين الفريقين عن هذه العادة، خاصة وأن الحافز هذه المرة سيكون صدارة الدوري ولو بصورة مؤقتة.

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ويتطلع مولودية وهران الوصيف لتحقيق هذا الهدف عندما يحل ضيفا على مولودية البيض، المتذيل، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق بات مطالبا بعدم تضييع أي نقطة على أرضه إذا ما أراد البقاء في سباق المنافسة على تفادي الهبوط والخروج من النفق المظلم.

وبعد غياب لنحو 35 يوما، يعود نادي أثلتيك بارادو لأجواء المنافسة من بوابة نجم شباب مقرة الذي لا يتساهل مع ضيوفه حتى لو تعلق الأمر بالفرق المصنفة في خانة " الكبار". أما شبيبة الساورة، فسيكون أمام مهمة مصالحة جماهيره عندما يلاقي ضيفه جمعية أولمبي الشلف الذي يسافر جيدا.

وتحت عنوان وقف نزيف النقاط، يستقبل بعد غد السبت، اتحاد بسكرة، المتراجع بشكل مخيف، ضيفه أولمبيك أقبو ومدربه السابق منير زغدود. أهمية نتيجة المباراة ستجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات رغم أفضلية الملعب والجمهور التي تبدو في مصلحة الاتحاد.

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