شركات الاتصالات في مصر تقدم خدمة مكالمات دولية مجانية للاطمئنان على ذويهم في سوريا

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شركات الاتصالات في مصر تقدم خدمة مكالمات دولية

 أعلنت عدة شركات اتصالات عاملة في السوق المصرية عن تقديم خدمة مجانية لعملائها، بهدف تمكينهم من الاطمئنان على ذويهم في ظل الأحداث الراهنة في سوريا.

وتستمر هذه الخدمة المجانية لمدة سبعة أيام، في خطوة تهدف لدعم العملاء خلال هذه الفترة الصعبة.

تفاصيل الخدمة المجانية

فودافون: أعلنت شركة فودافون عن إتاحة المكالمات الدولية مجانًا لعملائها لمدة 7 أيام، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وقد أكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الخدمة تشمل المكالمات الدولية والتجوال، سواء لإرسال أو استقبال المكالمات من وإلى سوريا.

إي إند مصر – اتصالات: أعلنت شركة "إي إند مصر - اتصالات" أيضًا عن تقديم خدمة مجانية لعملائها، تشمل مكالمات دولية وتجوالًا مجانيًا لمدة أسبوع، اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وتهدف الشركة إلى مساعدة عملائها في الاطمئنان على أحبائهم في سوريا خلال هذه الفترة.

دعم العملاء في الأوقات الصعبة

تهدف هذه المبادرات من شركات الاتصالات إلى تقديم الدعم للعملاء، وتسهيل التواصل مع ذويهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان سوريا.

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