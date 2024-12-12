بعد 7 وقائع.. سقوط لص السيارات بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بمنطقة مدينة نصر.

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بإرتكابه (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.