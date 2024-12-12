توقيع اتفاقية تعاون بين المتحف الكبير والمصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

أخبار مصر
بوابة الفجر

في ضوء تكليفات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالوزارة وقطاع السياحة والآثار، وقع، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون بين المتحف والجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقيه إلى تعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث باستخدام التكنولوجيا الحديثة  والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم برامج لتدريب العاملين بالمتحف وطلاب الدراسات العليا المسجلين في برامج حفظ التراث بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهي البرامج التي تم إعداد لوائحها الأكاديمية بالشراكة بين الخبراء المصريين واليابانيين.

وقد حضر مراسم التوقيع السيدة إيموتو ساشيكو نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والدكتور كاتو جين مدير مكتب جايكا بالقاهرة، وعدد من القيادات بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ومكتبها بالقاهرة، بالإضافة إلى قيادات المتحف المصري الكبير، وأساتذة من الجامعة المصرية اليابانية من الخبراء المصريين واليابانيين المسئولين عن برنامج إدارة التراث.

كما تم مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المتحف والجامعة في عدة مجالات، ثم قام الحضور بجولة داخل الأماكن والقاعات المسموح زيارتها بالمتحف في إطار تشغيله التجريبي، حيث أعربوا عن فخرهم بهذا الصرح الكبير الذي يمثل رمزًا للتعاون المثمر بين الحكومتين المصرية واليابانية، وهو ما يعكسه أيضًا التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.

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