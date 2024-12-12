محاضرة عن الماس الطبيعي والصناعي وأهمية شهادات ضمان الجودة الأحد المقبل على هامش معرض "NEBU4"

تُعقد على هامش معرض NEBU GOLD EXPO في نسخته الرابعة التي تقام من ١٥- ١٧ ديسمبر الجاري، محاضرة حول "الماس الطبيعي والماس الصناعي.. كيفية التقييم وأهمية شهادات ضمان الجودة". ويقدمها الخبير "ابهيشيك سولانكي" - المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومسئول تطوير الأعمال بمعمل (SGL) لشهادات ضمان الجودة، دبي.



تُعقد المحاضرة يوم الأحد ١٥ ديسمبر – الساعة السادسة مساء- بقاعة ٣ – مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.



ويقدم "أبهيشيك" خلال الندوة شرحًا مفصلًا للعناصر الأربعة للماس (4Cs)، ودور معامل شهادات الجودة في فحص العناصر الأربعة لتصنيف الماس (درجة اللون والقطع والنقاء والقيراط) منح شهادات جودة الماس. وتوضيح الفارق بين الماس الطبيعي والماس الصناعي في المواصفات من حيث العناصر الأربعة الأساسية (4Cs) وطرق تصنيع كل منهما.



كما يقدم الخبير بمعامل (SGL) الدولية نصائح للتجار والمشترين فيما يخص عملية تداول الماس سواء كان طبيعيا أم مخلق معمليا، وأهم طرق الفحص ودور المعامل المتخصصة في ضمان جودة المنتج بما يضمن حق المستهلك في شراء قيمة مناسبة مقابل المال الذي يدفعه، لمنع حالات الغش التجاري في مجال تجارة الماس والمجوهرات. وحماية للتاجر من التعرض لعمليات النصب من بعض الموردين غير المعتمدين في سلاسل الإمداد الشرعية.

تأسست مختبرات SGL في عام 2007، وهي مختبر بريطاني لإصدار شهادات الماس والمصادقة عليه، ويقع مقرها الرئيسي في لندن. ويعد أحد أسرع المختبرات الدولية نموًا، حيث يغطي 5 دول و23 موقعًا و198 دولة حول العالم. كانت شركة SGL في طليعة تصنيف وتحديد الماس الطبيعي وكذلك الماس المزروع في المختبرات، وساهمت في نشر الوعي في هذا المجال.



وتقدم مختبرات SGL خدمات الفحص وشهادات الضمان المفصلة لأحجار الماس الطبيعي والصناعي والأحجار الكريمة والملونة والمجوهرات المرصعة، كما تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال تقييم الماس حسب نوعه ودرجة نقائه وخصائصه اللونية ونوع القطع والوزن بداية من مستوى المبتدئ حتى الاحتراف، وأخرى لتقييم الأحجار الملونة واكتشاف الفرق بين الطبيعي والصناعي والمعالج حراريا أو بالصباغة، وكيفية تحديد الأحجار الكريمة الشفافة مثل الياقوت، الزمرد، الياقوت الأزرق، التنزانيت والتورمالين، وكذلك الأحجار الكريمة المعتمة مثل الفيروز واللازورد والعديد من الأحجار الأخرى.

كما يقدم مختبر (SGL) دورات تدريبية في مجال إدارة منتجات التجزئة هي دورة شاملة تركز على البيع بالتجزئة، طورتها SGL education. للتدريب على جوانب مختلفة من البيع بالتجزئة. بدءًا من تطور المجوهرات إلى التصنيع إلى تقنيات المبيعات والترويج. وتشمل تعلم فن التسويق المرئي، والذي يتضمن تخطيط المتجر وأنماط تدفق العملاء والعرض، وإتقان فن تسعير المجوهرات لكل من أبعاد المبيعات القديمة والجديدة التي تؤدي إلى تحسين أداء الأعمال.

جدير بالذكر أن النمو والانفتاح الذي حدث في قطاع صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات المصري خلال السنوات القليلة الماضية، جعل مصر والسوق المصرية محط أنظار كبريات الشركات العالمية وأهم معامل التقييم والتدريب في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، ووجهة رئيسية لهم في افريقيا لفتح فروع لهذه الكيانات الدولية، لما يرونه من احتمالات النمو والتطور السريع بسبب ما تملكه مصر في هذا القطاع من بنية أساسية قابلة للاستثمار فيها مباشرة بأقل الجهود مع ضمان نتيجة سريعة.

وقد شهدت مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكنتيجة لعقد دورات معرض " NEBU GOLD EXPO “، توسعا كبيرا في انفتاح السوق المصرية على العالم، وأصبح المعرض نافذة قوية تطل منها الشركات العالمية على السوق المصري باعتباره من أكبر الأسواق في المنطقة، وعلى الصناعة المصرية التي أخذت في التطور السريع خلال فترة وجيزة، الأمر الذي شجع الاستثمارات العالمية على دراسة إمكانية دخولها السوق المصري، وأهمها معامل التقييم باعتبارها ضمان رئيسي في منح الثقة للمشغولات والمجوهرات الموجودة بالسوق، مما يشجع الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلي مصر في مجال صناعة المجوهرات.



وقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية افتتاح أفرع لمعامل ومختبرات متخصصة في مجال تقييم الماس والمجوهرات وتدريب العاملين بالقطاع لزيادة مهاراتهم الاحترافية الفنية والتسويقية، حيث وقعت معامل HRD العالمية ومقرها في "إنتويرب" في بلجيكا مع مدرسة "إيجيبت جولد" بروتوكول تعاون لتعليم أعمال فصل الأحجار الكريمة وأعمال المجوهرات. وتقييم منتجات الماس والمجوهرات، الأمر الذي شجع إدارة “HRD” العالمية للتفكير في فتح مركز متخصص تابع لها في السوق المصري، وكذلك معامل “GIA” الأمريكية التي تعد من أهم وأقدم المختبرات العالمية في مجال شهادات ضمان جودة الماس والاحجار الكريمة، والتي تضع مصر على قائمة الدول المستهدفة بالتواجد فيها.



كما شهدت القاهرة في العام الماضي افتتاح الفرع الرسمي الأول لمعامل "IGI " العالمية، لتصبح مصر الفرع ال ٣٠ ضمن سلسلة فروعه على مستوى العالم. ولا زالت العديد من المختبرات تدرس إمكانية الدخول للسوق المصرية ومنها مختبرات (SGL) الإنجليزية.