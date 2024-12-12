غرفة شركات السياحة توضح إجراءات الحج السياحي لعام 2024 وتؤكد على ضرورة التقديم الرسمي

أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تنظيم موسم الحج السياحي لهذا العام بشكل متميز يضمن أداء حج آمن وسلس للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات إيجابية تهدف إلى تسهيل كافة جوانب الحج.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لضمان تحقيق مصالح الحجاج وتوفير تجربة حج مريحة وآمنة.

التزام الشركات بالضوابط المنظمة للحج

أكدت الغرفة أن جميع شركات السياحة العاملة في مجال الحج السياحي، ملتزمة تمامًا بالضوابط والقرارات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، بما في ذلك الالتزام بالتوقيتات المحددة والإجراءات التنظيمية التي تسهم في تسهيل أداء مناسك الحج، وضمان تقديم خدمات رعاية متميزة للحجاج.

التوعية بأهمية التقديم الرسمي

كما ثمنت الغرفة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها على أهمية الالتزام بمنظومة الحج الرسمي التي تنظمها الدولة، وتحذر المواطنين من اللجوء إلى أساليب غير رسمية قد تعرضهم لمخاطر كبيرة.

وشددت الغرفة على أهمية توعية المواطنين بشأن ضرورة الابتعاد عن السماسرة والوسطاء الذين قد يستغلون المواطنين للحصول على أموالهم دون ضمانات.

آخر موعد للتقديم للحج السياحي

وأعلنت غرفة شركات السياحة أن آخر موعد لتقديم طلبات الحج السياحي سيكون 20 ديسمبر 2024، مطالبة الراغبين في التقديم بضرورة التوجه إلى الشركات المعتمدة للتسجيل بشكل رسمي وتجنب كافة الطرق غير القانونية.

كما أشارت إلى أن الشركات ستستقبل كافة الطلبات وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

تأتي هذه الخطوات لضمان حج آمن وميسر للمواطنين المصريين، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين.